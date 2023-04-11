شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية..عام 1988 يشهد الظهور الأول للعبة تنس الطاولة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن لعبة تنس الطاولة والتي تعنى باليابانية تاكيو، وفى الصينية بينك بونك، مشتقة من بينك بانك تشيو أحد أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين.

وتختلف الآراء حول نشأة تلك الرياضة وبدايتها، يقول البعض إنها ترجعللتنس الملكى فى فرنسا بالقرن التاسع عشر والتى عرفت فى النهاية باسم التنس، وفى أمريكا روج أحد البيوت التجارية للعبة جديدة مشابهة للتنس تسمى التنس المنزلى .

وهناك آراء بأنها دخلت الدول العربية عن طريق الطلاب الذين يدرسون خارج الوطن والجيوش الأجنبية في الأقطار العربية.

منضدة ومضربان وكرة صغيرة ، هي كل الأدوات التي يحتاجها الفرد لخوض رياضة تنس الطاولة ، والتي يمكن ممارستها من خلال لاعبان او 4 باستخدام طاولة مقسمة إلى نصفين تفصلهما شبكة وتستخدم لممارستها كرة خفيفة قطرها 40 مم مصنوعة من السلوليد ومضربين خشبيين مغطيين بالجلد.

تم إنشاء أول اتحاد للعبة 1921 وكان الاتحاد الإنجليزى تحت مسمى بنج بونج ثم تغير اسمه ، وفى عام 1926 أنشئ الاتحاد الدولى بالمانيا وبعد عامين فقط تم إنشاء الاتحاد المصرى، وتعد مصر أول دولة عربية تنظم بطولة العالم عام 1939 بالقاهرة ، وتم ادراج اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1988 في النسخة التي أقيمت في كوريا الجنوبية.