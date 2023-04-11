ماذا ينتظر الأهلى محلياً وأفريقياً بعد التتويج بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الكرة بالنادي الأهلي إرتباطات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيد المحلي والأفريقي بعد الفوز ببطولة كأس مصر موسم 2021 / 2022 وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

س: كيف حسم الأهلي لقب كأس مصر؟

ج: الأهلي توّج باللقب بعد الفوز بهدفين لهدف على بيراميدز في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ، الأثنين، بإستاد القاهرة الدولي، تقدم وليد الكرتي لبيراميدز ثم سجل كهربا وحمدي فتحي ثنائية حسمت اللقب للأهلي.

س: ماذا ينتظر الأهلي محلياً وأفريقياً بعد حسم لقب الكأس؟

ج: الأهلي سيلعب يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أبريل الجاري أمام فاركو في الدوري ثم يوم 17 الشهر ذاته أمام سموحة في الإسكندرية ثم يلتقي مع الرجاء المغربي يوم 22 أبريل أمام الرجاء المغربي بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ثم يعود من المغرب ليواجه سيراميكا في الدوري ولم يتم تحديد موعد هذه المباراة وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللقاء سيُقام قبل لقاء العودة أمام الرجاء بالمغرب يوم 29 أبريل على أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالأمارات في السوبر المصري.

س: ماذا قال كولر عقب الفوز بكأس مصر؟

ج: أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر بعد مجهود رائع من اللاعبين، مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة ولكنه كان واثقًا من الفوز باللقب ، وأكد أن الفريق نجح في خلق العديد من الفرص، وكان يجب التسجيل في الشوط الأول، وأنه سعيد بالأداء والتتويج بلقب الكأس.

وأوضح كولر أن بيراميدز فريق قوي ولعب مباراة جيدة أمامنا، ولكننا استطعنا في النهاية التتويج باللقب، وأهدرنا فرصًا عديدة في الشوط الأول وأضاف المدير الفني: «ياسر إبراهيم أدى بشكل جيد في المباراة عقب مشاركته بديلًا في الشوط الأول بدلًا من رامي ربيعة، والفريق لعب بشكل رائع والجميع قدم ما لديه ، ووجه كولر رسالة إلى جماهير الأهلي «سعيد برؤية المشجعين في المدرجات ودعمهم لنا، وأهدي لهم لقب الكأس وأعدهم بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة».

س: كيف تعامل الأهلي مع طرد محمد عبد المنعم في نهائي الكأس؟

ج: قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، توقيع غرامة مالية على محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، بسبب طرده في مباراة فريقه ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر ، وتلقى محمد عبد المنعم البطاقة الحمراء قبل نهاية مباراة فريقه ضد بيراميدز بسبب ضرب فخر الدين بن يوسف في إحدى اللعبات، بعد استدعاء غرفة الـvar للحكم أمين عمر.