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موعد مواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة -  يلتقي الهلال بنظيره النصر في ديربي الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري السعودي "روشن".

 

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 موعد ديربي الهلال والنصر:

 

 يواجه الهلال النصر في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها معلب الملك فهد.

 

 القنوات الناقلة:
 تُنقل مباراة الهلال والنصر على شبكة قنوات "ssc" ،

والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال الموسيمين الماضيين.

 

 ترتيب الهلال والنصر:
 يحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الهلال رابع الترتيب بـ 46 نقطة، فيما يتصدر اتحاد جدة المسابقة بـ 56 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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