موعد مواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهلال بنظيره النصر في ديربي الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري السعودي "روشن".
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موعد ديربي الهلال والنصر:
يواجه الهلال النصر في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها معلب الملك فهد.
القنوات الناقلة:
تُنقل مباراة الهلال والنصر على شبكة قنوات "ssc" السعودية،
ترتيب الهلال والنصر:
يحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الهلال رابع الترتيب بـ 46 نقطة، فيما يتصدر اتحاد جدة المسابقة بـ 56 نقطة.
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