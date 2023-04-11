موعد مواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهلال بنظيره النصر في ديربي الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري السعودي "روشن".

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موعد ديربي الهلال والنصر:

يواجه الهلال النصر في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها معلب الملك فهد.

القنوات الناقلة:

تُنقل مباراة الهلال والنصر على شبكة قنوات "ssc" السعودية،

والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال الموسيمين الماضيين.

ترتيب الهلال والنصر:

يحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الهلال رابع الترتيب بـ 46 نقطة، فيما يتصدر اتحاد جدة المسابقة بـ 56 نقطة.

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