ساني لاعب البايرن يكشف سبب استيائه ويشيد بالمدرب " توخيل"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ليروي ساني،لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن أسباب تأثره الشديد طوال الفترة الماضية بسبب القسوة في الحكم عليه من جانب الجماهير وبعض النقاد.

وقال ساني في تصريحات تليفزيونية: مازلت في حاجة للقيام بعمل أفضل في بعض الأمور، وأسجل المزيد الأهداف، ولكن لدي دائما الشعور بأنه يتم الحكم علي بقسوة شديدة علانية.

وأضاف : بعد تسجيل هدف ، يتم الاحتفال بي، بعد مباراتين أو ثلاث مباريات أضعف يتم مناقشة ما إذا كنت جيدا بما يكفي للعب لبايرن ميونخ أو المنتخب الوطني.

ومر ساني بلحظة مضطربة مع بايرن ميونخ عقب رحيل جوليان ناجلسمان والخروج من كأس ألمانيا، والذي كان محبطًا للغاية.

وعن الخسارة 1 - 2 أمام فرايبورج، قال ساني : ينبغي أن نصنع المزيد من الفرص، لا نلوم سوى أنفسنا على هذه الخسارة.

وقال الجناح إن علاقته كانت جيدة للغاية مع ناجلسمان وأنه يأسف لأن المدرب اضطر للرحيل: لأننا

كفريق لم نكن قادرين على تحقيق النتائج التي كنا نأملها.

ووصف اللاعب مدربه توماس توخيل بأنه يتواصل معه بقوة ومحفز للغاية في العديد من الجوانب، يذكرني عندما كنت أتدرب تحت قيادة جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي.

وقال :حظيت بوقت رائع في مانشستر سيتي ومازال لدي بعض الأصدقاء في الفريق، أتطلع لرؤية كل الوجوه المألوفة مرة أخرى، وبالطبع الملعب والجماهير

ويحل بايرن ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ويشعر ساني بسعادة غامرة لأنه سيواجه فريقه السابق، الذي لعب له في الفترة من 2016 إلى 2020.

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