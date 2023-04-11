إيرلينج هالاند يسعى لكسر عقدته أمام بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجم خط هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى كسر عقدته التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني.

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ويستعد إيرلينج هالاند لقيادة هجوم مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك إيرلينج هالاند رقمًا سلبيًا في تاريخ مواجهاته أمام بايرن ميونخ إذا لم يحقق الفوز في أي مباراة على العملاق البافاري.

تاريخ مواجهات هالاند أمام بايرن ميونخ

سبق للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند خوض

7 مباريات أمام بايرن ميونخ كأكثر فريق خاض أمامه مباريات في مسيرته الكروية.

ولعب هالاند مع بوروسيا دورتموند 7 مباريات أمام بايرن ميونخ بواقع 5 مباريات في الدوري الألماني ومباراتين في السوبر الألماني، وانتهت جميعها بخسارته.

وسجل إيرلينج هالاند 5 أهداف بينما صنع هدفًا خلال 7 مواجهات له أمام بايرن ميونخ.

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