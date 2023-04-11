النيجيري أوسيمين يواصل الغياب عن نابولي الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن مباراة فريقه" نابولي" الإيطالي أمام ميلان المقرر إقامتها يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا- لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام بنفيكا

وغاب أوسيمين عن مباريات نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، منذ فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء خوض مباراة دولية مع المنتخب النيجيري.

وفي أول مباراة يغيب فيها خسر نابولي صفر - 4 على ملعبه أمام ميلان يوم 2 أبريل، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على ليتشي 2 - 1 يوم الجمعة.

كان هناك آمال بأن اللاعب قد يتمكن من اللحاق بمباراة الذهاب لدوري الأبطال أمام ميلان.

ولكن يبدو أن النادي يستهدف عودته في مباراة الإياب التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي :لسوء الحظ، فيكتور ليس في وضع يتيح له اللعب

، ونأمل أن يعود لنا في أقرب وقت ممكن في المباراة التي تقام يوم 18 من الشهر الحالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وكان أوسيمين عاملابارزا في تصدر نابولي للدوري الإيطالي، حيث أن رجال المدرب لوتشيانو سباليتي يقتربون من حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقبل نهاية سباق الدوري الإيطالي يتصدر نابولي جدول الترتيب بفارق 16 نقطة، ويتواجد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وسجل أوسيمين 25 هدفًا في كافة المسابقات، وليس من بينهم أي هدف من ركلة جزاء.

لمزيد- اضغط هنا.