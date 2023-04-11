سانتي مينا يقود تشكيل الشباب السعودي أمام الخليج

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الشباب ضيفًا على الخليج مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري المصري الممتاز .
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تشكيل الشباب السعودي أمام الخليج
حراسة المرمى: كيم
خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - سانتوس - فواز الصقور
خط الوسط: حسين القحطاني - كريتشوفياك - بانيجا - ارون بوبيندزا - جوانكا
خط الهجوم: سانتي مينا.
موعد مباراة الشباب والخليج في دوري روشن
تبدأ مباراة الشباب والخليج المباراة مساء اليومالثلاثاء الموافق 11 من شهر أبريل2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .
القنوات الناقلة لمباراة الشباب والخليج
تذاع المباراة على قنوات أس سي الرياضية السعودية ، بتعليق راشد الدوسري .
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