الليلة.. الشباب يلتقي الخليج في دوري روشن السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الشباب نظيره الخليج مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ23 في دوري روشن السعودي .

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ترتيب الشباب السعودي والخليج

يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي ،فيما يحتل الخليج المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة .

تشكيل الشباب السعودي أمام الخليج

حراسة المرمى: كيم

خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - سانتوس - فواز الصقور

خط الوسط: حسين القحطاني - كريتشوفياك - بانيجا - ارون بوبيندزا - جوانكا

خط الهجوم: سانتي مينا.

موعد مباراة الشباب والخليج في دوري روشن

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر أبريل2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والخليج

تذاع المباراة على قنوات أس سي الرياضية السعودية ، بتعليق راشد الدوسري .

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