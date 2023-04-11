قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الميرنجي المستدعاه لمباراة تشيلسي مساء غد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي

حراس المرمى: كورتوا ، لونين ، لوبيز.

الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، وايجو ، ناتشو ، أودريوزولا ، فاسكيز ، روديجر.

خط الوسط: كروس ، مودريتش ، كامافينجا ، فالفيردي ، تشويامينى ، سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد ، بنزيمة ، أسينسيو ، فينيسيوس ، رودريجو ، ماريانو.

وشهد قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي غياب ميندي في المباراة المرتقبة بدوري أبطال أوروبا .

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة مساء غد الأربعاء في اللقاء الذي يجمع بين ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

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