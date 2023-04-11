موقف محمد عبدالمنعم من مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء عن غياب محمد عبدالمنعم نجم خط دفاع النادي الأهلي عن مباراة الفريق المنتظرة أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، بعد حصوله على الكارت الأحمر في نهائي الكأس.

وتعرض عبدالمنعم للطرد المباشر في مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت أمس بنهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأحمر بثنائية مقابل هدف والتتويج بالبطولة للمرة الـ38 في تاريخه.

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وأكدت لائحة لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم تطبيق عقوبة الإيقاف على عبدالمنعم في السوبر أو الدوري، إذ إن القانون ينص على تطبيق العقوبة في المباريات الخاصة بالبطولة نفسها.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارًا بإيقاف عبدالمنعم من مباراتين لـ3 مباريات حسب اللائحة، وستكون خلال مباريات الأهلي في كأس مصر النسخة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر:

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر يوم 5 من شهر مايو المقبل بمدينة أبو ظبي الإمارات، والتي تحتضن كأس السوبر المصري خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن مباراة كأس السوبر المصري النسخة السابقة حققها الأهلي في الإمارات أيضًا بعد الفوز على الزمالك بثنائية على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية سجلها برونو سافيو وكريم فؤاد.

جدير بالذكر أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري برصيد 12 نسخة، بينما توج الزمالك بـ4 نسخ فقط من البطولة.

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