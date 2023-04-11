شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تثبيت 3 حكام var فى مباريات الدورى أسوة بنهائى الكأس؟..اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة ، سبب تعيين 3 حكام للفيديو خلال مباراة الأهلي وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

وقال مصدر باللجنة إن تعيين 3 حكام لتقنية الفيديو في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز لأنها مواجهة فى غاية الأهمية ولها طبيعة خاصة، لذا من الضرورى أن تخرج بدون أى أخطاء وكذلك فى أفضل صورة، لافتا إلى أن هذه التجربة على غرار المباريات الأوروبية الكبيرة التي يتواجد بها 3 حكام في غرفة الفيديو، موضحا أنه لن يتم اعتماد 3 حكام للفيديو في مباريات الدوري المصري المقبلة .

واختارت لجنة الحكام أمين عمر حكما لمباراة نهائي كأس مصر التى أقيمت أمس، وعاونه كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانى، ومحمد عادل كحكم رابع، وفي غرفة الفيديو، أحمد الغندور، وعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.