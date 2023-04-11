شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات الأولية تثبت إصابة عبد الله السعيد بجزع فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز، لإصابته بجزع في الركبة، وهي الإصابة التي أدت لعدم قدرته علي استكمال مواجهة الأهلي في نهائي كآس مصر.

ومن المنتظر يخضع عبد الله السعيد لإشاعة وفحوصات جديدة فى الساعات المقبلة من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب والفترة التي يحتاجها لتلقي العلاج.

وكان الأهلي فاز ببطولة كأس مصر، بعدما هزم بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، علي استاد القاهرة الدولي، وحسم المارد الأحمر الفوز في الاشواط الإضافية من اللقاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أسوان في مسابقة الدورى، يوم 14 أبريل الجاري، وهي المباراة التي سيغيب عنها عبد الله السعيد للإصابة.