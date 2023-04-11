بعد الطرد أمام بيراميدز.. هل يغيب محمد عبدالمنعم عن مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البطاقة الحمراء، خلال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين في نهائي كأس مصر.

وتوّج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، بعد الفوز عليه بثنائية مقابل هدف، في المباراة النهائية للبطولة المحلية موسم 2021 - 2022.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 5 مايو المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري موسم 2021 - 2022.

وبحسب لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، فإن محمد عبد المنعم لن يغيب عن مباراة السوبر لأن عقوبات كل مسابقة منفصلة عن غيرها.

وستطبق عقوبة عبد المنعم في مباريات الأهلي المقبلة ببطولة كأس مصر.

ووفقا لموقع "بطولات"، فإن الحالة الوحيدة التي بصددها يغيب محمد عبد المنعم عن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والمباريات المحلية المقبلة هي أن يتم إيقافه 8 مباريات أو أكثر، ولكن على الأرجح عقوبة اللاعب مقابل الطرد لن تصل إلى ذلك.