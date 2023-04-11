شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام لاتنسى للأهلى فى 90 نسخة لكأس مصر بعد التتويج باللقب رقم 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتنص الأهلي لقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوز ماراثوني على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) في ستاد القاهرة .

تقدم بيراميدز بهدف المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 وتعادل محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 74.

وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 104 بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد طرد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في الدقيقة 116.

وتوج الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر باللقب ليضرب موعدا مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل في كأس السوبر المصري بالإمارات وهو التحدى الأول الذى ينتظر الكتيبة الحمراء بعد التتويج بالكأس

وخلال 90 نسخة أقيمت فيها كأس مصر فاز بها الأهلي 38 مرة، والزمالك 28 مرة، والترسانة والاتحاد 6 مرات لكل منهما، والمقاولون العرب 3 مرات، ومرتان لكل من الإسماعيلي والأوليمبي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بالبطولة مرة واحدة كل من المصري والقناة والترام.

اقتسم الأهلي والزمالك الفوز بالبطولة في موسمي 1942-1943، و1957-1958 واحتفظ كل فريق بالكأس ستة أشهر، الأولى 1942-1943 لم تقم المباراة النهائية بين الفريقين وأجريت قرعة لمعرفة من يحتفظ بالكأس أولًا، وفي 1957-1958 تعادل الفريقان بدون أهداف وأعيدت المباراة وتعادلا مرة أخرى 2-2 وأجريت قرعة لمعرفة من يحتفظ بالكأس أولًا، ولم يكن نظام حسم نتائج المباريات عن طريق ضربات الترجيح من نقطة الجزاء قد تم تطبيقه بعد.

وصل الأهلي للمباراة النهائية 53 مرة، فاز بالبطولة في 38 نسخة، التقى الأهلي في المباراة النهائية مع 15 فريقًا، التقى مع الزمالك في 20 نسخة، والمصري في 7 نسخ، والاتحاد 5 نسخ، والسكة الحديد 4 نسخ، والإسماعيلي والترسانة في 3 نسخ، ومع غزل المحلة والمقاولون العرب في نسختين، ومع كل من أسوان وحرس الحدود والمنصورة والأوليمبي والقناة وطلائع الجيش والترام مرة واحدة، ويعد بيراميدز الفريق السادس عشر الذي واجه الأهلي في المباراة النهائية للبطولة.

الأهلي فاز للمرة الأولى ببطولة كأس مصر موسم 1923-1924 بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة 4-1، أحرز للأهلي محمود مختار التتش هدفين، وهدف لكل من أحمد مختار وخليل حسني، بينما أحرز حسين حجازي هدف السكة الحديد.

وشارك الأهلى فى 90 نسخة من كأس مصر، توج بـ38 لقبا، لعب 343 مباراة فاز في 255 وتعادل في 42 وخسر 46 ، سجل 777 هدفا وتلقت شباكه 256، وخرج بشباك نظيفة في 169 لقاءً ولم يسجل فى 38 لقاء.

أحمد مكاوى هداف الأهلى فى الكأس برصيد 35 هدفاً، بينما هادى خشبة أكثر لاعبى الأهلى مشاركة بالكأس برصيد 34 مباراة.

أكبر فوز حققه الأهلى 13-0 على الجونة فيما واجه الأهلى 75 منافس ببطولة كأس مصر.

يحتل الأهلي الصدارة في ترتيب أكثر الفرق فوزاً بكأس مصر، متفوقاً على الزمالك، إذ تُوج المارد الأحمر بالبطولة 38 مرة، مقابل 28 للفارس الأبيض.

خسر المارد الأحمر نهائي كأس مصر 16 مرة طوال تاريخه، كان أولها في موسم 1925-26 بعد الخسارة في النهائي على يد الاتحاد السكندري، وآخرها أمام الزمالك في 2022.

يتصدر المارد الأحمر قائمة أكثر الأندية المصرية تتويجاً بكأس مصر برصيد 37 لقباً، أولها كان في موسم 1924-25 وآخرها موسم 2019-2020، بفارق 9 ألقاب كاملة عن غريمه الأبدي الزمالك.

ويُعد الأهلي كذلك أكثر فريق حلّ وصيفاً في كأس مصر، بإجمالي 16 مرة بفارق 3 مرات عن الزمالك.