شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صوراً من احتفالات التتويج بالكأس: صباح الخير .. صباح النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً من احتفالات لاعبي الفريق ببطولة كأس مصر التى حسمها المارد الأحمر أمس ، الاثنين، بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة الدولي ، وكتبت صفحة الأهلي على صفحتها بالفيس بوك : "يا صباح الخير يا صباح النصر"



الاهلي بطل الكأس



الاهلي يحتفل



فرحة الاهلي

على صعيد متصل ، عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 في المباراة النهائية، وقال: "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم طوال المباراة وكرة القدم تختلف في وجود الجماهير والمصريين مجانين كورة، وهم عايزين ييجوا وهو ما يجعلني سعيدا أن أدرب فريقا بحجم الأهلي ولديه قاعدة جماهيرية".

وقال كولر، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "بيراميدز فريق قوي ويلعب كرة جيدة للغياية والشوط الأول أتيحت لنا أكثر من فرصة كان من الممكن أن تنهي المباراة لصالحنا، ولكن نجحنا في خطف الفوز الشوط الإضافي".

وأضاف: رامي ربيعة لعب بشكل مميز في المباريات الأخيرة وفي الوقت الذي شارك فيه أمام بيراميدز حتى تعرضه للإصابة، ولكن بعد نزول ياسر إبراهيم لم نشعر بأي فرق بعد خروج ربيعة".

وتابع: "كل اللاعبين يستحقون العلامة الكاملة في المباراة ودائما يكون تفكيرنا في كل مباراة نلعبها ولا نسبق الأحداث" واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يستمر جمهور الأهلي في دعمنا بشكل مستمر وأستمتع بوجودهم في المدرجات".