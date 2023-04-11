شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك فى بطولة العالم لذوى الهمم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة العالم لذوى الهمم، والتى تقام فى المجر خلال شهر أكتوبر القادم، ويشارك المنتخب فى البطولة تحت إشراف سامح الشبراوي رئيس لجنة ذوى الاحتياجات بالاتحاد.

ودخل المنتخب القومى لذوى الهمم معسكر تدريبى فى المركز الاولمبى بالمعادى، استعدادا للبطولة.

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