شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. عادل عبد الرحمن يهدى الأهلى آخر لقب فى كأس الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

شهد استاد القاهرة الدولى تتويج النادى الأهلى بآخر ألقابه فى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1993 على حساب فريق أفريكا سبورت الإيفوارى بفضل لاعبه عادل عبد الرحمن.

ويعد هدف عادل عبد الرحمن صانع ألعاب الأهلى السابق فى مرمى أفريكا سبورت الإيفوارى عام 1993 فى نهائى كأس الكئوس الأفريقية من الأهداف التى لا تنسى، خاصة أنه أهدى البطولة للقلعة الحمراء والتى ألغيت بعدها واندمجت مع الكونفيدرالية وأطلق عليها الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء الهدف من ركلة الجزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة لعرقلة حسام حسن مهاجم الأهلى وقتها داخل منطقة الجزاء ليثور لاعبو أفريكا سبورت وتتوقف المباراة فترة طويلة نتيجة لاعتراض الضيوف على حكم اللقاء، ثم تهدأ بعد تدخل الأمن، ويمسك عادل عبد الرحمن بالكرة ويسدد كرة قوية على شمال حارس أفريكا سبورت معلنا هدف الفوز للأحمر وتحقيق البطولة الغالية.