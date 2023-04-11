التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب استاد الاتحاد في إنجلترا لمتابعة مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع بين فريقين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتكشف لغة الأرقام عن الصراع التاريخي الكبير بين الفريقين، إذ سبق أن التقيا من قبل 10 مرات ما بين مواجهات رسمية وودية، وحقق السيتي الفوز في 5، كما حقق البايرن الفوز في 5 أيضًا ولم يتعادلا في أي لقاء.

اقرأ أيضًا: جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2023

واستقر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا على تشكيلة السيتي الأساسية التي سيدفع بها في مباراة اليوم وهى كالآتي:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي.

الوسط: رودري - إلكاي جوندوان - برناردو سيلفا.

الهجوم: جاك جريليتش - كيفين دي بروين -إيرلينج هالاند.

بينما من المتوقع أن يخوض فريق بايرن ميونخ بقيادة المدير الفني توماس توخيل مباراة اليوم بالتشكيل المكون من القوة الضاربة للفريق

وسيكون كالآتي:

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: ألفونسو ديفيز – ماتيس دي ليخت – دايوت أوباميكانو – جواو كانسيلو.

الوسط: ليون جوريتسكا – جوشوا كيميتش – جمال موسيالا.

الهجوم: كينجسيلي كومان – توماس مولر – ليوري ساني.

موعد مباراة السيتي والبايرن والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السيتي ضد البايرن في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الـ 11 بتوقيت أبو ظبي، والـ8 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل دوري الأبطال بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة.