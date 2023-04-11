موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الاتحاد معقل السيتيزن في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مانشستر سيتي مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص الفوز، لتسهيل مهمته في مباراة العودة، التي ستكون خارج أرضه.

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وعلى الجانب الآخر، يدخل بايرن ميونخ المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية من أمام العملاق الإنجليزي، يسجل بها مهمته في مباراة العودة، التي ستكون على أرضه ووسط جمهوره في ألمانيا.

وتكشف لغة الأرقام عن الصراع التاريخي الكبير بين الفريقين، إذ سبق أن التقيا من قبل 10 مرات ما بين مواجهات رسمية وودية، وحقق

السيتي الفوز في 5، كما حقق البايرن الفوز في 5 أيضًا ولم يتعادلا في أي لقاء.

موعد مباراة السيتي والبايرن والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السيتي ضد البايرن في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الـ 11 بتوقيت أبو ظبي، الـ8 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل دوري الأبطال بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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