الليلة.. طلائع الجيش في مهمة صعبة أمام أهلي طرابلس بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق طلائع الجيش المصري ضيفًا على نظيره أهلي طرابلس الليبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 بالبطولة العربية.

ويلتقي الطلائع مع أهلي طرابلس في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من البطولة، على ملعب الشهداء بنينا، حيث يرفع الفريق العسكري شعار لا بديل عن الفوز لاقتناص بطاقة التأهل للدور التالي.

اقرأ أيضًا:

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

ويأمل طلائع الجيش قلب الطاولة على الفريق الليبي بعد الخسارة أمامه بهدفين لهدف في مباراة الذهاب والتي جمعت بينهما في مصر على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

ومن المتوقع أن يخوض الطلائع المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: خالد سطوحي - محمد فتح الله - محمد سمير

الوسط : أحمد زولا -

أحمد متعب - فريد شوقي - إسلام محارب

الهجوم : أحمد سمير - كريم طارق - خالد قمر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الـ11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتشهد البطولة إقامة 3 مباريات اليوم أيضًا وهي :

تشرين السوري ضد المريخ السوداني .. الساعة 9:00 مساءً

قطر القطري ضد الصفاقسي التونسي .. الساعة 9:00 مساءً

شباب الخليل الفلسطيني والنهضة العماني .. الساعة 9:00 مساءً

للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة