الأولمبياد الخاص المصري يقيم حفل افطاره السنوي ويكرم اللاعبين بحضور غالي ومظهر

ياسر رشاد - القاهرة - أقام الأولمبياد الخاص المصري، مساء أمس حفل الافطار الرمضاني السنوي، بحضور حسام غالي نجم وكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس النواب الحالي ، وعلي مظهر خبير اللياقة البدنية.

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كما حضر حفل الافطار عددا من الشخصيات الهامة في مقدمتهم الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري واللواء سيد شفيق عضو مجلس الادارة والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ومحمد الشحات المستشار الاعلامي للاولمبياد الخاص الدولي.



ومن نادي ماونت فيو حضر كلا من اللواء أبو بكر الجندي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن فيو للتنمية ، والمهندس وائل لطفي عضو مجلس الادارة والمهندس احمد المرسي رئيس مجلس ادارة النادي.



كما شارك في الحفل لاعبي ولاعبات الاولمبياد الخاص المصري والأجهزة الفنية والادارية من محافظتي القاهرة والجيزة ضمن بعثة الاولمبياد الخاص المصري

المقرر مشاركتها في الالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والمقامة بمدينة برلين الالمانية خلال شهر يونيه المقبل من العام الجاري.و تخلل الحفل مشاركة كلا من نجم النادي الاهلي السابق حسام غالي وعلي مظهر خبير اللياقة البدنية في المسابقات مع لاعبي الاولمبياد الخاص المصري المشاركين في اليوم في رياضات كرة القدم والتنس والبوتشي والتي اقيمت قبل انطلاق مدفع الافطار والتي شهدت تفاعل كبير للاعبين المشاركين مع الكابتن حسام غالي وعلي مظهر .



واختتم اليوم بتكريم جميع اللاعبين المشاركين في اليوم .

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