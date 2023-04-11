مانشستر سيتي يستقبل بايرن ميونخ في قمة نارية بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ الألماني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل السيتي تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مواجهة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص الفوز، لتسهيل مهمته في مباراة العودة، التي ستكون خارج أرضه.

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ويتسلح فريق مانشستر سيتي بالقوة الهجومية الضاربة، التي يقودها النجم النرويجي إيرلنج هالاند، إذ يتوقع أن يدخل الفريق السماوي المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي.

الوسط: رودري - إلكاي جوندوان - برناردو سيلفا.

الهجوم: جاك جريليتش - كيفين دي بروين -إيرلينج هالاند.

وعلى الجانب الآخر، يدخل بايرن ميونخ المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية من أمام العملاق الإنجليزي، يسجل بها مهمته في مباراة العودة، التي ستكون على أرضه ووسط جمهوره في ألمانيا.

موعد مباراة السيتي والبايرن والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السيتي ضد البايرن في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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