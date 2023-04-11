جدول مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدي من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال"، حيث تقام 4 مواجهات قوية في إطار منافسات تصفيات التأهل إلى دور المجموعات من البطولة.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية..

طلائع الجيش ضد أهلي طرابلس ..

يحل فريق طلائع الجيش المصري ضيفًا على أهلي طرابلس الليبي في إياب الدور التمهيدي من البطولة، حيث يرفع الفريق العسكري شعار لا بديل عن الفوز لاقتناص بطاقة التأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الـ11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة ليبيا سبورت الرياضية

تشرين السوري ضد المريخ السوداني .. الساعة 9:00 مساءً

قطر القطري ضد الصفاقسي التونسي .. الساعة 9:00 مساءً

شباب الخليل الفلسطيني والنهضة العماني .. الساعة 9:00 مساءً

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