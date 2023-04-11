جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي "دور الـ8" من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يشهد اليوم الثلاثاء إقامة مواجهتين من العيار الثقيل ترصدهم لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ ..

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ الألماني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السيتي ضد البايرن في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق

الرياضي عصام الشوالي.

بنفيكا ضد إنتر ميلان ..

يحل فريق إنتر ميلان الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على بنفيكا البرتغالي في المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النور في ذهاب دور الـ8 من الشامبيونزليج.

وستنطلق المواجهة في الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ11:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق

حسن العيدروس.

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