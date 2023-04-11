جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر أبريل الجاري لعام 2023، حيث يشهد اليوم إقامة عدد من المواجهة القوية والمنتظرة على مستوى البطولات المختلفة.

دوري أبطال أوروبا:

مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ ..

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه بايرن ميونخ الألماني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السيتي ضد البايرن في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

بنفيكا ضد إنتر ميلان ..

يحل فريق إنتر ميلان الإيطالي ضيفًا ثقيلًا على بنفيكا البرتغالي في المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما مساء اليوم

الثلاثاء على ملعب النور في ذهاب دور الـ8 من الشامبيونزليج.

وستنطلق المواجهة في الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ11:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق حسن العيدروس.

البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان "..

طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي .. الساعة 9:00 مساءً

تشرين السوري ضد المريخ السوداني .. الساعة 9:00 مساءً

قطر القطري ضد الصفاقسي التونسي .. الساعة 9:00 مساءً

شباب الخليل الفلسطيني والنهضة العماني .. الساعة 9:00 مساءً