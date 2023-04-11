اخبار الرياضه

الامارات | شاهد تتويج الأهلي بكأس مصر وأهداف المباراة (فيديو)

0 نشر
محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تتويج الأهلي بكأس مصر وأهداف المباراة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الأهلي المصري بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه عقب فوزه على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في مباراة قوية شهدها جمهور كبير وأقيمت في استاد القاهرة الدولي وسط الآلاف من الجماهير الحمراء ليضرب الأهلي موعداً مع الزمالك المصري في كأس السوبر التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل.

ورغم بداية بيراميدز في التسجيل بالدقيقة 72 عن طريق وليد الكرتي، إلا أن محمود كهربا رد بهدف التعادل، بعدها بدقيقتين، ثم أحرز حمدي فتحي هدف الفوز "للمارد الأحمر" بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء، الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

ورفع النادي الأهلي رصيده بالتتويج بلقب للمرة 38 عقب التتويج بكأس مصر للموسم (2021-2022) مبتعد بالصدارة بفارق 10 ألقاب عن منافسه التقليدي الزمالك.

بينما لم يسبق لنادي بيراميدز، الذي تأسس في عام 2008، الفوز بلقب بطل كأس مصر، وضرب نادي الأهلي موعدا مع منافسه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر في المباراة التي ستقام في الإمارات. 

هدف التقدم لبيراميدز والتعادل للأهلي في أقل من 3 دقائق

هدف حمدي فتحي والفوز للنادي الأهلي

تتويج الأهلي بلقب كأس مصر في حضور محمود الخطيب رئيس النادي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا