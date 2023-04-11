الامارات | شاهد تتويج الأهلي بكأس مصر وأهداف المباراة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الأهلي المصري بلقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه عقب فوزه على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في مباراة قوية شهدها جمهور كبير وأقيمت في استاد القاهرة الدولي وسط الآلاف من الجماهير الحمراء ليضرب الأهلي موعداً مع الزمالك المصري في كأس السوبر التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل.

ورغم بداية بيراميدز في التسجيل بالدقيقة 72 عن طريق وليد الكرتي، إلا أن محمود كهربا رد بهدف التعادل، بعدها بدقيقتين، ثم أحرز حمدي فتحي هدف الفوز "للمارد الأحمر" بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء، الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

ورفع النادي الأهلي رصيده بالتتويج بلقب للمرة 38 عقب التتويج بكأس مصر للموسم (2021-2022) مبتعد بالصدارة بفارق 10 ألقاب عن منافسه التقليدي الزمالك.

بينما لم يسبق لنادي بيراميدز، الذي تأسس في عام 2008، الفوز بلقب بطل كأس مصر، وضرب نادي الأهلي موعدا مع منافسه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر في المباراة التي ستقام في الإمارات.

هدف التقدم لبيراميدز والتعادل للأهلي في أقل من 3 دقائق

هدف حمدي فتحي والفوز للنادي الأهلي

تتويج الأهلي بلقب كأس مصر في حضور محمود الخطيب رئيس النادي