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موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - ضرب النادى الأهلى موعداً جديداً مع غريمه التقليدى نادى الزمالك، فى قمة السوبر المصرى عن الموسم الماضى، وذلك بعدما توج الفريق الأحمر بالأمس بكأس مصر نسخة العام الماضى، عقب فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نهائى البطولة، ليتوج الأهلى بلقب كأس مصر رقم 38 فى تاريخه.

  موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

تقام مباراة كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى، 5 مايو المقبل، ويدخل الفريق الأحمر المباراة باعتباره بطلاً لكأس مصر، فيما يحمل الزمالك لقب بطولة الدورى.

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ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبى، قمة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر، ولم يتم تحديد ملعب نهائى كأس السوبر حتى الآن، إذ من المرتقب أن يعلن مجلس أبو ظبي الرياضى باتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، التفاصيل كافة فى هذا الشأن.

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مواجهة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك

كان الأهلي هزم الزمالك بهدفين نظيفين، بهدفي برونو سافيو وكريم فؤاد، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، في آخر نسخة من كأس السوبر المصري.

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12 بطولة سوبر في دولاب بطولات الأهلي

حصد المارد الأحمر بطولة كأس السوبر المصري 12 مرة في تاريخه، وهو أكثر الفرق تتويجًا بهذه البطولة على مدار تاريخها، كانت الأولي في موسم 2003 وآخرها في 2022.

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4 ألقاب سوبر في دولاب بطولات الزمالك

يبلغ عدد بطولات الزمالك في السوبر المصري طوال تاريخه 4 بطولات، وهو الفائز بالنسخة الأولى من المسابقة التي أُقيمت في 2001-2002، وتفوق فيها على غزل المحلة بهدفين لهدف.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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