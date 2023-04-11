محمد الشناوي يحصد البطولة رقم 16 مع الأهلى بعد التتويج بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - محمد الشناوي حارس الأهلى حصد البطولة رقم 16 مع النادى الأهلى بعد الفوز ببطولة كأس مصر أمس الاثنين، على حساب بيراميدز بالفوز بهدفين لهدف خلال اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى.

بطولات محمد الشناوي مع الأهلي

محمد الشناوي حصد مع الأهلى 16 لقبا، بواقع 5 ألقاب للدورى المصرى، إلى جانب ثلاثة ألقاب لكأس مصر، و4 ألقاب للسوبر المصرى، ولقبين للسوبر الأفريقى، ولقبين لدورى أبطال أفريقيا، إلى جانب الميدالية البرونزية لمونديال العالم للأندية مرتين متتاليتين فى 2020 و2021.

محمد الشناوي أفضل حارس فى أفريقيا

محمد الشناوي توج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا داخل القارة فى النسخة الماضية، رغم خسارة الأهلى لقب دورى الأبطال فى المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

وولد محمد الشناوي يوم 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح نمبر وان فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية.

​محمد الشناوي أساسياً في مونديال روسيا

محمد الشناوي شارك أساسيا مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، إلى جانب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. وحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواي بالمونديال، رغم خسارة الفراعنة بهدف نظيف.

كما اختير كأفضل حارس فى دور المجموعات بأمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، بعد تألقه مع المنتخب المصرى، ويعد الشناوى أول حارس في تاريخ مصر يستطيع المشاركة في مونديال الأندية وكأس العالم للمنتخبات إلى جانب الأولمبياد.