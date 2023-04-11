شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس أوسوريو يتسلم تقريرا مفصلا عن لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تقريرًا مفصلاً عن لاعبي الفريق، حتى يتمكن من الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة في صفوف فريقه، ويتمكن من التعامل مع كافة العناصر المتاحة أمامه، ومساعدة اللاعبين على استخراج أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.

وشمل التقرير الذى تسلمه أوسوريو من الجهاز الفني السابق، على المشاكل التي يعانى منها بعض اللاعبين والنقاط التي تحتاج لعلاج حتى يستطيعوا تقديم أفضل ما لديهم في الفترات المقبلة، خاصة وإن مشكلة بعض اللاعبين نفسية، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

ويعقد كارلوس أوسوريو جلسة مع أفراد جهازه المعاون المكون من بيدرو جوميز كارمونا مدربًا، ومدحت عبد الهادى مدربا، وأحمد مجدى مدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدربًا لحراس المرمى، عبد الواحد السيد مديرًا للكرة، من أجل تحديد مهام عمل كل فرد في الجهاز والابتعاد عن التداخل في اختصاصات كل فرد، كما طالب أفراد جهازه العمل في الفترة الحالية على تأهيل اللاعبين جيدًا للخروج من تلك الكبوة وعبورها بشكل سريع.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم 13 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصري.