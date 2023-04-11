أثناء تتويج الأهلي بالكأس.. وسائل إعلام تكشف كواليس حديث الخطيب مع أحمد عبدالقادر

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار حديث أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الجدل بعد نهاية مباراة الفريق الأحمر مع بيراميدز، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين وذلك خلال تتويج الفريق بلقب كأس مصر 2021-2022.

وحقق الأهلي مساء أمس الإثنين فوزًا غاليًا على بيراميدز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بنهائي كأس مصر.

وأثناء استلام لاعبي الأهلي ميداليات التتويج باللقب، تحدث الخطيب مع أحمد عبد القادر، المستبعد من المباراة.

ووفقا لموقع "يلا كورة"، فإن الخطيب كان يستفسر من أحمد عبد القادر، عن سبب استبعاده وكواليس إصابته التي أبعدته عن المباراة، للإطمئنان عليه.

وكان أحمد عبد القادر قد شعر بآلام عقب نهاية مران السبت الماضي، وبالتالي غاب عن مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء الإثنين.

يشار إلى أن الأهلي سيلعب مع الزمالك يوم 5 مايو القادم، في السوبر المصري، باللقاء الذي سيقام في الإمارات.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر بوصفه بطل كأس مصر، فيما يظهر الزمالك في نهائي كأس السوبر بعدما حصد لقب الدوري المصري في موسم 2021-2022.