الليلة.. قمة نارية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه الأنظار صوب ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الثلاثاء، الذي يحتضن مواجهة نارية تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل مانشستر سيتي في استغلال عامليّ الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "أليانز آرينا"، معقل نادي بايرن، والمقرر إقامتها يوم 19 إبريل الجاري.

وكان السيتي، بقيادة بيب جوارديولا، قد تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب فريق لايبزيج الألماني بمجموع المباراتين 8-1، بينما تأهل البايرن على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي 3-0 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلعب الفائز والمتأهل من مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ضد الفريق المتأهل من مباراتيّ ريال مدريد وتشيلسي، أما الفائز من مباراة ميلان ونابولي سيلعب ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا.

وستقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق المباراة

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بافارد، دي ليخت، أوباميكانو، بن ديفيز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، كومان.

خط الهجوم: جمال موسيالا، ساديو ماني، مولر.