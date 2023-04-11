شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يخضع للفحص الطبى اليوم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، للفحص الطبى بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لتحديد حجم إصابته التى تعرض لها أمس فى مباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر واستدعت خروجه من المباراة.

اقتنص الأهلى لقب كأس مصر للمرة 38 فى تاريخه بعد فوز ماراثونى على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) فى استاد القاهرة.

وأقيمت المباراة النهائية لكأس مصر بصافرة الحكم أمين عمر وبحضور أكثر من 10 آلاف مشجع.

تقدم بيراميدز بهدف المغربى وليد الكرتى فى الدقيقة 72 وتعادل محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 74.

وسجل حمدى فتحى هدف الفوز للأهلى فى الدقيقة 104 بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافى، الذى شهد طرد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر فى الدقيقة 116.

وتوج الأهلى بقيادة مدربه السويسرى مارسيل كولر باللقب ليضرب موعدا مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل فى كأس السوبر المصرى بالإمارات.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات فى الدورى المصرى بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدورى الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.