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المقاولون العرب يهنئ النادى الأهلى بحصد الكأس رقم 38

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القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى واللاعبين والجهاز الفنى والجماهير بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة رقم 38 فى تاريخ الفريق الأحمر. 

 

كما وجه نادى المقاولون العرب التحية لنادى بيراميدز بعد الأداء الجيد فى المباراة النهائية. 

 

وأرسل نادى المقاولون برقية تهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى، متمنيا التوفيق لكل الأندية وللكرة المصرية فيما هو قادم.

وتوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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