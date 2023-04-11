شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مصرياً يتأهلون لدور الـ16 فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 13 لاعباً مصرياً، بواقع 7 رجال و6 سيدات، فى التأهل إلى دور الـ16 فى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت قائمة المتأهلين بمنافسات الرجال كالتالى: على فرج، محمد الشربينى، طارق مؤمن، مازن هشام، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجى، يوسف سليمان.

بينما جاءت قائمة المتأهلين من السيدات كالتالى: نوران جوهر، ندى عباس، روان العربى، هانيا الحمامى، سلمى هانى، نور الشربينى.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين بواقع 28 لاعباً، بعد انسحاب نور الطيب بسبب تعرضها لإصابة.

وشارك فى منافسات الرجال 12 لاعباً وهم: علي فرج، عمر مسعد، كريم الحمامي، محمد الشربيني، يحيى النوساني، علي أبو العنين، طارق مؤمن، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم.

بينما شاركت في منافسات السيدات 16 لاعبة وهن: نوران جوهر، نور الشربيني، مريم متولي، نور أبو المكارم، ندى عباس، فريدة محمد، فيروز أبو الخير، هنا معتز، يثرب عادل، هنا رمضان، زينة مقوي، سنا إبراهيم، نادين شاهين، سلمى هاني، هانيا الحمامي، وروان العربي.