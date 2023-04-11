شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع النحاس مع لاعبى الطلائع قبل لقاء أهلى طرابلس بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، اجتماعاً مع لاعبيه لشرح خطة مباراة أهلى طرابلس الليبى ومطالبة اللاعبين بالتمسك بالفرصة الأخيرة لاستكمال مسيرتهم فى البطولة العربية، مشدداً على ضرورة الفوز على بطل ليبيا خارج الأرض لتجنب وداع البطولة مبكراً.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 15 مباراة له بجميع المسابقات سواء بالدورى أو كأس الرابطة والبطولة العربية.

ويحل فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس ضيفاً على نظيره أهلى طرابلس الليبى في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء باستاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

والتقى الفريقان فى مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى باستاد جهاز الرياضة فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وحال تخطى طلائع الجيش عقبة أهلى طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العمانى وشباب الخليل الفلسطينى، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذى سيقام فى السعودية، وحال تأهل طلائع الجيش فى دور المجموعات فإنه سيقع فى المجموعة الثانية بجانب السد القطرى والوداد المغربى والهلال السعودى.

وعكف عماد النحاس المدير الفنى للطلائع مع جهازه المعاون على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة الذهاب من أجل تصحيح مسار الفريق بالبطولة العربية وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.