شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. أبو القاسم أيقونة طموح بلا حدود فى عالم سلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستطاع علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش أن يحفر اسمه بحروف من ذهب فى عالم رياضة السلاح ويحقق شهرة واسعة بين نجوم الرياضة المصرية، لا تختلف عن شهرة نجوم كرة القدم .

علاء أبو القاسم لاعب يمتلك طموحا فى كل بطولة يشارك فيها حتى نجح مؤخراً فى ديسمبر الماضى بالتقدم فى التصنيف العالمى للمركز الثالث عالميا بدلا من المركز الخامس، برصيد 132 نقطة.

يعد البطل الأولبمى علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش، الذهب الذى لا يصدأ فى عالم رياضة السلاح، خاصة أنه يسعى دائما لاستعادة رونقه وحصد الذهب من جديد وآخرها التتويج بذهبية بطولة الجمهورية لسلاح الشيش فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتلك علاء أبو القاسم، البطل الأولمبى فى رياضة سلاح الشيش، طموحات بلا حدود فى هذه الرياضة، خاصة بعد نجاحه مؤخرا فى رئاسة لجنة اللاعبين بالاتحاد الأفريقى للسلاح فى الانتخابات التى أقيمت فى داكار.

ولد أبو القاسم يوم 25 نوفمبر 1990 فى مدينة سطيف فى الجزائر لأب مصرى و أم جزائرية ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية وهو فى سن الرابعة حيث تربى فى أجواء المدينة الساحلية، حيث بدأ ممارسة اللعبة وهو فى عمر الـ8 سنوات.