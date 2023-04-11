شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم الأهلي بسبب موقعة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل حسم ملف تجديد عقود نجوم القلعة الحمراء في الوقت الحالي، بسبب انشغال الأهلي بمبارياته في بطولة الدوري المصري ثم مباراتيه المصيريتين ضد الرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في عدم انشغال اللاعبين بملف التجديد وتشتيت تركيزهم عن المباراتين المصيريتين أمام الرجاء.

ويوجد أكثر من لاعب قاربت عقودهم على الانتهاء وترغب إدارة التعاقدات بالنادي بالتنسيق مع الجهاز الفني في تجديد عقودهم مثل حسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف، ولكن استقرت الإدارة على تأجيل ملف تجديد عقود هؤلاء اللاعبين من أجل زيادة تركيزهم قبل مباراتي الرجاء وعدم تشتيت ذهنهم بالتفكير في ملف تجديد العقود.

وقطعت إدارة التعاقدات بالأهلي شوطا كبيرا نحو تجديد تعاقد أكثر من لاعب خاصة حسين الشحات وياسر إبراهيم، ولكن يتبقى بعض الرتوش البسيطة قبل حسم الملف وإعلان تجديد عقود هؤلاء اللاعبين بشكل رسمي.