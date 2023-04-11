كولر: الشحات ومعلول نجحا في مهمتهما أمام بيراميدز (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، أن ثنائي الفريق حسين الشحات ومعلول كونا جبهة قوية جدًا أمام بيراميدز خاصة من الناحية الدفاعية.

اقرأ أيضًا.. خالد عبد الفتاح: سعيد بأول ألقابي مع الأهلي

ورد مارسيل كولر خلال وقائع المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز على سؤال محرر الوفد، بشأن تألق جبهة حسين الشحات وعلي معلول في مباراة بيراميدز، وما رأيه في في تألق الشحات خلال الفترة الحالية.

وقال كولر: "حسين الشحات ومعلول تمكنوا من غلق مفاتيح لعب بيراميدز خلال المباراة".

وأكمل: "هما لاعبان يمتلكان خبرات كبيرة و يتمتعان بتناغم جيد مع الفريق".

وأتم حديثه: "حسين الشحات يتمتع بقدرة هجومية عالية مع الفريق، ودائمًا يقدم أداء مميز مع الفريق حيث تمكن اليوم من صناعة هدف حسم البطولة في المباراة وأطالبه بالمزيد وصنع الفرق مع الفريق خلال المباريات القادمة".

وتوج الأهلي بطولة كأس مصر بعد تغلبه أمام على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا