شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتمسك بالفرصة الأخيرة الليلة أمام أهلى طرابلس بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس ضيفاً على نظيره أهلى طرابلس الليبى في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء باستاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

والتقى الفريقان فى مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى باستاد جهاز الرياضة فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وسيكون على طلائع الجيش تحقيق الانتصار بفارق هدفين إذا أراد استكمال مسيرته في البطولة العربية.

وفى حال تخطى طلائع الجيش عقبة أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني ، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفى حال تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع فى المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.

وعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة الذهاب من أجل تصحيح مسار الفريق بالبطولة العربية

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .

في المقابل ، طالب التونسى طارق جرايا المدير الفني لأهلى طرابلس الليبى لاعبيه بضرورة حسم التأهل للدور التالى للبطولة مبكراً عن طريق تسجيل هدف في بداية اللقاء يساهم في إنخفاض معنويات لاعبى الطلائع.

كان أهلى طرابلس قد أجرى خلال معسكر قصير داخلي مباراتين وديتين أمام اليرموك وانتهت بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة هدف دون مقابل، وتعادل في المباراة الودية الثانية مع فريق أبوسليم دون أهداف.

ويعول طارق جرايا على لاعبيه الثنائى المحترف جون إيبوكا وهيثم العيونى لهز شباك فريق طلائع الجيش بسبب درايتهم بالدوري المصري لسابق خوضهم تجربة إحتراف في الايجيبشن ليج مع سيراميكا والمصري.