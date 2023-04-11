شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحفز لاعبيه لانتزاع صدارة الدوري في مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في مواجهة غزل المحلة المرتقبة، خاصة وأن الفوز في تلك المباراة سيضع فيوتشر في صدارة ترتيب الدوري، وهو ما سيشكل ضغطا على باقي المنافسين، خاصة وأن الفارق بين فيوتشر صاحب المركز الثاني والأهلي صاحب المركز الأول هو نقطتين فقط.

ويختتم اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد غزل المحلة.

واستعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لغزل المحلة في الدوري، وأخرها مباراة الأهلي وغزل المحلة، والتي جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، ويسعى جهاز فيوتشر لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي، قبل اللقاء المرتقب.

وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.