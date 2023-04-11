شكرا لقرائتكم خبر عن متولى وطاهر يقتربان من العودة لقائمة الأهلى أمام فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي محمود متولي وطاهر محمد طاهر لاعبا النادى الاهلى من العودة للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري، بعدما غاب الثنائي عن الفريق الأحمر في الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية بعد عودتهما من الإصابة بشد في العضلة الخلفية لمتولي وإصابة عضلية لطاهر.

ويحدد الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة موقف الثنائي محمود متولي وطاهر محمد طاهر من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، قبل إعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات، بعدما شاركا في التدريبات الجماعية قبل نهائي كأس مصر ضد بيراميدز بشكل تدريجي

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.