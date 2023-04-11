شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يشرف على تدريبات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الإشراف على التدريب البدنى للاعبين بشكل شخصى، خاصة وإنه لم يضم مدرب لياقة بدنية ضمن جهازه المعاون، حيث يفضل الاهتمام بهذا الأمر بشكل شخصي، خاصة وإنه يميل لتدريبات الكرة أكثر من التدريبات البدنية فق.

ويسعى أوسوريو على تحسين معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين قبل مواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم 13 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصري.

من جانبه قال مدحت عبد الهادى مدرب عام الزمالك، والقائم بأعمل المدير الفني، في مواجهة البنك الأهلى إنه سعيد بتحقيق الفوز بنتيجة 1 / 0 فى المباراة، التى جمعتهما مساء، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة 36، فى المركز الرابع، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدف، وسكنت شباكه 22 هدف.

أضاف عبد الهادى، إنه سعيد بالحالة النفسية لدى اللاعبين، لافتًا إلى إن اللاعبين كانوا غير مهيئين من الناحية النفسية في الفترة الماضية، بجانب بعض السلبيات التي حاول برفقة الجهاز المعاون معالجتها.

تابع عبد الهادى حديثه، مؤكدًا إن السوشيال ميديا أخطر شيئ على اللاعبين وتؤثر عليهم بشكل كبير، وهى من ضمن الأسباب التي أدت لفقدان اللاعبين ثقتهم بأنفسهم في الفترة الأخيرة بسبب الهجوم عليهم وانتقادهم في حالة الخسارة.