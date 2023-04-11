شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحفز لاعبي المصري بالمربع الذهبي للفوز على المقاولون في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات استعدادا للمقاولون العرب، وطالب حسام حسن لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات أمام المقاولون من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول الدوري.

وأكد حسام حسن للاعبيه أن الفرصة أصبحت بأيديهم بعد تعثر المقاولون بالهزيمة أمام إنبي في الجولة 24 والتي انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف، وهو ما يمنح المصري الفرصة لانتزاع المركز الرابع في حالة الفوز في اللقاء المقبل على المقاولون.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري، حيث يسعى الفريق البورسعيدي إلى مواصلة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبي.

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، حالة من الانتعاشة الكروية في الأسابيع الأخيرة بالدوري، حيث رفع الفريق البورسعيدي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 4 مباريات لأول مرة في الموسم الجاري، وذلك بعد بداية متعثرة بسبب حالة عدم الاستقرار الفتي بين صفوف الفريق.

ويعد فوز المصري على حرس الحدود في المباراة الأخيرة، هو الانتصار الرابع على التوالي للفريق البورسعيدي، حيث فاز المصري أولاً على إنبي بهدفين مقابل هدف، ثم على الطلائع بهدف نظيف، ثم على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا على حرس الحدود بهدف نظيف.

وإجمالا قاد حسام حسن النادي المصري في 17 مباراة منذ توليه المهمة الفنية للفريق في الموسم الجاري، حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات أخرى وخسر 3 مباريات أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.