موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى الدوري والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.

ويخوض الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريبات استشفائية اليوم، الثلاثاء استعداداً لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام فاركو بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

موقف الأهلى فى جدول الدوري

ويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 19 مباراة وحقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.