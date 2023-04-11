شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: بيراميدز صعّب نهائي الكأس علينا.. وكهربا لديه مميزات لم تظهر مع الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، إن نهائي الكأس كان عنيفا وقويا للغاية، وفي الشوط الأول استطعنا خلق فرصتين، وبيراميدز فريق كبير وفريق صعب، وتمكنوا من تصعيب المباراة علينا، لكن في النهاية ابتسم الحظ لنا.

وأضاف كولر، فى تصريحات له، إنه سعيد جدًا بالحضور الجماهيري، ووجه لهم الشكر وتمني تواجدهم في كل المباريات المقبلة، وشكرهم علي الدعم القوي.

وتابع: إن الأهلي يلعب كرة هجومية، ولا بد من وجود نسبة من إهدار الأهداف، وهذا أمر طبيعي.

وعن محمود كهربا، قال كولر إنه لاعب كبير واستطاع حل مشكلة كبيرة في الهجوم لكن ما زالت لديه مميزات لم تظهر، ونجح في الفترة الأخيرة في تسجيل أهداف حاسمة، وهو لاعب متعب للمدافعين لأنك لا تستطيع السيطرة عليه، وهذا الأمر يظهر أيضًا في التدريب.