شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الطلائع وأهلى طرابلس اليوم الثلاثاء فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الطلائع مع نظيره أهلى طرابلس الليبى فى إياب الدور الأول التمهيدى لمنافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

نتيجة مباراة الذهاب بين الطلائع وأهلى طرابلس

التقى الفريقان فى مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى باستاد جهاز الرياضة فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

المواجهات المباشرة تؤهل الطلائع للظهور فى البطولة العربية

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط.

الطلائع يشارك للمرة الثالثة فى البطولة العربية

ويشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

من ينتظر الفائز من الطلائع وأهلى طرابلس؟

يلتقي الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

الطلائع بطل السوبر المصري

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين.