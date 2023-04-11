شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: خسرنا عبد الله السعيد وجلال فى نهائى كأس مصر.. وفرص بيراميدز كانت أخطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه مستاء جدًا من الخسارة أمام الأهلي، وإنه افتقد خدمات عبد الله السعيد وأسامة جلال، وكانت تبديلات اضطرارية.
وأضاف باتشيكو: إن معظم الفرص الخطيرة كانت من نادي بيراميدز، ورمضان صبحي وفخري لاكاى غير جاهزين بنسبة 100% بسبب عودتهما من الإصابة، لكن بيراميدز لم يستغل تلك الفرص ولم نوفق في المباراة.
وتابع: التوفيق كان حليف الأهلي أكثر منا، خصوصا بعد إصابة عبد الله السعيد في الركبة، وأسامة جلال في العضلة الضامة، مضيفا أن الفريق افتقد خدمات علي جبر ومصطفى فتحي بسبب الإيقاف.
وعن عنصر الجماهير، قال: "الجمهور هو اللاعب رقم 12 في الفريق، لكن جمهور الأهلي لم يكن سببا في خسارة بيراميدز أو فوز الأهلي، لكن خبرات لاعبي الأهلي في مثل تلك المواجهات هي واحد من الأسباب للفوز بهذا الكأس، وأقول للاعبي بيراميدز إنني سعيد بشخصيتهم في الملعب وأدائهم".