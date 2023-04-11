شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: خسرنا عبد الله السعيد وجلال فى نهائى كأس مصر.. وفرص بيراميدز كانت أخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه مستاء جدًا من الخسارة أمام الأهلي، وإنه افتقد خدمات عبد الله السعيد وأسامة جلال، وكانت تبديلات اضطرارية.

وأضاف باتشيكو: إن معظم الفرص الخطيرة كانت من نادي بيراميدز، ورمضان صبحي وفخري لاكاى غير جاهزين بنسبة 100% بسبب عودتهما من الإصابة، لكن بيراميدز لم يستغل تلك الفرص ولم نوفق في المباراة.

وتابع: التوفيق كان حليف الأهلي أكثر منا، خصوصا بعد إصابة عبد الله السعيد في الركبة، وأسامة جلال في العضلة الضامة، مضيفا أن الفريق افتقد خدمات علي جبر ومصطفى فتحي بسبب الإيقاف.