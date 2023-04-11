الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فاركو فى الدوري

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في التجهيز لمباراة فاركو حيث يجتمع مع معاونيه من أجل بحث خطة المباراة القادمة ويعكف على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق فاركو لمعرفة طريقة لعبه وأسلوب لعبه وطريقته في الهجوم على منافسيه وطريقته في وضعية الدفاع وأهم اللاعبين في صفوفه الذين يعتمد عليه في بناء الهجمات.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.