شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يخضع لبرنامج تأهيلي في أسوان قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجابونى ماليك إيفونا لاعب أسوان لبرنامج تأهيلي للتعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وتسبب في غيابه عن المباريات الأخيرة لتماسيح النيل.

وتشير التقارير الطبية الخاصة باللاعب إلى صعوبة لحاقه بمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز، فيما قد يكون جاهز للمباريات اللاحقة.

ويمثل غياب إيفونا أزمة كبيرة لخط الهجوم في أٍوان، حيث يعتمد عليه أيمن الرمادي المدير الفني في المساندة الهجومية في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها بجانب الإمكانيات الفنية.

ويواجه أسوان على ملعبه بيراميدز في الجولة المقبلة، والتي يسعى من خلالها تماسيح النيل لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر 4 مباريات بعدما خسر الفريق مباراة وتعادل في ثلاثة.

وتعادل فريق أسوان مع نظيره سيراميكا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتها في الجولة 24 من بطولة الدوري العام، وتقدم أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 23، وتعادل ديلسون لأسوان قبل نهاية الشوط الأول، ليحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة أيضا.