شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يعتذر لجماهير الاهلي بعد طرده في نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذاره لجماهير الأهلي وزملائه اللاعبين بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر، كما وجه اعتذارا لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، مشيرا إلى أنه لم يتعمد ما حدث، ولم يسيطر على انفعاله بسبب الحماس الزائد في آخر أوقات المباراة.

وقال عبد المنعم، في تصريحات له، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد التتويج بلقب كأس مصر، ورغم أن أداء الفريق لم يكن هو الأفضل، إلا أن الأهم تحقق وهو الفوز بالمباراة، ومن ثم التتويج باللقب.

وتوجه عبد المنعم بالشكر إلى جماهير الأهلي التي تثق بقدراته وتثق بلاعبي الفريق، وأكد أنها اللاعب رقم واحد وشريك في كل البطولات والإنجازات، ومن حقها أن تسعد اليوم بالحصول على كأس مصر في نسختها 2021-2022، بعدما وقفت خلف الفريق طوال الـ120 دقيقة.

وأشار عبد المنعم إلى أنه يعتز بوالديه كثيرًا ويدين لهما بالفضل دائمًا في كل نجاحاته، مشيرا إلى أن دعاءهما له وهما يؤديان مناسك العمرة اليوم في الأراضي المقدسة وراء توفيق الفريق في التتويج باللقب الغالي.